Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский рынок труда столкнулся с критическим дефицитом кадров

Россия не сможет решить проблему нехватки рабочей силы за счет трудовой миграции

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Российский рынок труда сталкивается с критическим дефицитом трудовых ресурсов, который, по мнению экспертов, сохранится на протяжении ближайшего десятилетия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на сокращение численности безработных, количество вакансий продолжает стремительно расти, достигнув уровня в 7% от общей занятости.

Как показывают исследования Высшей школы экономики, всплеск вакансий стал зеркальным отражением падения безработицы в период пандемии COVID-19. С тех пор ситуация на рынке труда практически не улучшается — практически во всех отраслях и профессиональных группах наблюдается острый дефицит кадров, пишет издание.

По мнению аналитиков, основным драйвером текущей ситуации стали структурные сдвиги в экономике, вызванные сначала пандемией, а затем санкционными ограничениями. Это привело к значительному перераспределению рабочей силы между предприятиями и отраслями, что породило острую конкуренцию за доступные трудовые ресурсы.

Несмотря на начавшийся в 2023 году рост реальных зарплат, эксперты считают, что «режим ограниченного предложения» на рынке труда сохранится на долгосрочную перспективу. При этом практически все традиционные источники пополнения рабочей силы в России исчерпаны.

Активизация трудовой миграции, в том числе из стран Средней Азии, едва ли сможет компенсировать ожидаемые потери в трудовых ресурсах в ближайшие десятилетия. По оценкам аналитиков, даже прирост доли иностранных работников на 1-2 процентных пункта не решит проблему дефицита кадров.

До этого стало известно, что в России хотят ввести профраспределение студентов по советскому образцу.

Ранее Путин назвал альтернативу завозу трудовых мигрантов в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами