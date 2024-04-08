Для пострадавших от паводка в Оренбуржье открыли горячую линию по кредитным каникулам

Банк России открыл горячую линию для пострадавших от паводка в Оренбургской области по вопросам кредитных каникул. Об этом сообщает сайт регулятора.

Отмечается, что из российских регионов можно позвонить бесплатно по телефону 8 800 250-15-24. Горячая линия работает круглосуточно.

До этого ТАСС сообщал, что в Оренбургской области пострадавшие от паводка подали 6,4 тыс. заявлений через портал «Госуслуги». Выплаты начнутся с 8 апреля.

Жителей дополнительно проинформируют о существующих мерах поддержки, в том числе о возможности получения социальных выплат, предоставления кредитных и ипотечных каникул.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.