Песков рассказал о работе РФ и Турции над проблемами в банковской сфере

Москва и Анкара работают над устранением проблем с банковскими переводами, которые возникают из-за введения антироссийских санкций. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Корреспонденты поинтересовались у представителя президента РФ, планирует ли российское руководство какие-либо контакты с Турцией до визита главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана в США. В том числе речь идет об обсуждении проблем в финансовой сфере.

«По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации», — сказал Песков.

Он добавил, что определенные проблемы с банковскими переводами между РФ и Турцией действительно существуют. При этом пресс-секретарь Кремля назвал «очевидными» причины этих трудностей и подчеркнул, что сложившаяся ситуация наносит существенный ущерб экономическим операторам обеих стран.

16 февраля посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил о серьезных проблемах с банковскими переводами между государствами. По его словам, Москва и Анкара ведут двустороннюю работу по урегулированию ситуации.

Ранее США пригрозили турецкому бизнесу запретом на операции с валютой из-за торговли с РФ.