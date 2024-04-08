Стало известно, на сколько упала выдача ипотеки в марте

Объем розничного кредитования в России в марте 2024 года вырос на 26% по сравнению с февралем и составил 1,3 трлн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные аналитического агентства Frank RG.

Наиболее существенно, на 36%, увеличился объем ипотечного кредитования — до 446,4 млрд рублей. Эксперты связывают это с желанием граждан успеть взять ипотеку по льготной ставке 8% годовых до завершения соответствующей программы господдержки 1 июля. При этом падение год к году составило около 22%.

Кроме того, отмечен значительный рост в сегменте автокредитования — на 30% относительно предыдущего рекорда в феврале, до 224 млрд рублей. Драйверами этого роста стали возобновление государственной программы льготного автокредитования, а также стимулирующие акции автопроизводителей.

Также на 20% выросли выдачи необеспеченных потребительских кредитов — до 593 млрд рублей. При этом, как отмечают аналитики, сумма таких кредитов лишь на 6% ниже, чем в марте 2023 года, когда ключевая ставка ЦБ была существенно ниже.

Эксперты объясняют стремительное восстановление розничного кредитования сохраняющимся высоким спросом населения на заемные средства на фоне инфляционных ожиданий. Вместе с тем аналитики ожидают, что в дальнейшем темпы роста будут постепенно замедляться из-за мер Банка России, направленных на ограничение высокорискованного кредитования.

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