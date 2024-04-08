Стало известно, куда россияне поедут на майские праздники

Темпы бронирований отелей и апартаментов по России и за рубежом на майские праздники в 2024 году (даты заезда: с 27 апреля по 12 мая) превысили показатели прошлого года на 35%. При этом за границей российские туристы совершили на 85% больше бронирований, чем год назад. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Островок».

Наибольший рост спроса на размещение отмечается в странах СНГ. В Грузии, Абхазии, Казахстане и Киргизии число бронирований выросло почти в три раза, в Узбекистане – в два раза. В Венгрии показатель увеличился в три раза, в Италии – на 42%, во Франции – на 21%, в Испании – на 15%.

В топ-10 направлений на праздники за границей вошли Белоруссия, Узбекистан, Турция, Грузия, Таиланд, Япония, Италия, Армения, Абхазия и ОАЭ. Вместе с ростом спроса на Узбекистан также изменилось положение страны в топе направлений: к текущему моменту она поднялась на вторую строчку списка, опережая Турцию.

В отелях и апартаментах за рубежом средняя стоимость забронированной ночи на период праздников составила 9 200 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году (8 000 рублей).

Спрос на внутрироссийские направления на эти майские праздники повысился на 27% в годовом выражении.

Туристы активнее, чем в прошлом году, выбирают размещение во Владикавказе и Смоленске – эти направления получили на 68% больше бронирований. Число бронирований в Краснодаре выросло на 61%, в Казани, Смоленске, Зеленоградске и Суздале – более чем в полтора раза, в Нижнем Новгороде, Кисловодске и Москве – на треть.

В десятку самых популярных направлений на майские выходные вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Кисловодск, Махачкала. Состав топ-10 не изменился относительно прошлого года.

Средняя стоимость забронированной ночи в различных объектах размещения по России на период праздников оказалась на уровне 5 200 рублей, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом (4 500 рублей).

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