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Финансист рассказал, как российские компании обходят ограничения в платежах за рубежом

Финансист Аитов: компании из РФ умеют обходить ограничения в платежах за рубежом

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«Газета.Ru»

Российские компании создали квази-платежные системы для обхода возможных проблем с расчетами за границей. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов, комментируя сообщения о том, что сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель.

«Проблемы с трансграничными переводами, в том числе в Казахстан, не новые. Наши бизнесмены давно уже научились их преодолевать: любая крупная российская компания уже создала вокруг себя некую квази-платежную систему, включающую набор посредников и инструментов, с тем чтобы обходить возможные затруднения в трансграничных платежах, скажем, оплачивать тот же параллельный импорт», — пояснил Аитов.

Кроме привычных банковских переводов через третьи страны используются бартерные схемы и переводы типа хавала и даже криптовалюта, уточнил Аитов. По его словам, нынешние задержки платежей со стороны казахстанских банков — скорее демонстрация того, что Казахстан активно противодействует и затрудняет работу российским компаниям.

«Конечно, это неприятно, но это сегодняшние реалии. Все происходящее отражает геополитическую ситуацию, и позиционирование Казахстана в этой ситуации в целом», — заключил эксперт.

О задержках платежей из России в Казахстан до двух-трех недель сообщила газета «Известия». По ее информации, ситуация усугубилась с конца февраля 2024 года. Местные банки стали более активно проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций.

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