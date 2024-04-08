В ЦБ рассказали когда ждать снижения ключевой ставки

Банк России может начать снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года с 16% годовых в случае устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Если цены продолжат снижаться, мы сможем перейти к снижению ставки с июля», — отметила она.

На прошлом заседании ЦБ оставил ключевую ставку на рекордном уровне. Следующее планируется 26 апреля. Регулятор придерживается жесткой денежно-кредитной политики для обуздывания инфляции, но готов к корректировкам при достижении целевых показателей.

В конце марта Набиуллина отметила , что повышение ключевой ставки во второй половине 2023 года с 7,5% до 16% привело к стабилизации рубля и сдерживанию инфляции.

До этого россиянам посоветовали поторопиться с открытием депозитов под высокий процент.

Ранее Россия рекордно сократила внешний долг.