В ЦБ рассказали когда ждать снижения ключевой ставки

Банк России может начать снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года с 16% годовых в случае устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
«Если цены продолжат снижаться, мы сможем перейти к снижению ставки с июля», — отметила она.
На прошлом заседании ЦБ оставил ключевую ставку на рекордном уровне. Следующее планируется 26 апреля. Регулятор придерживается жесткой денежно-кредитной политики для обуздывания инфляции, но готов к корректировкам при достижении целевых показателей.
В конце марта Набиуллина отметила , что повышение ключевой ставки во второй половине 2023 года с 7,5% до 16% привело к стабилизации рубля и сдерживанию инфляции.
До этого россиянам посоветовали поторопиться с открытием депозитов под высокий процент.
Ранее Россия рекордно сократила внешний долг.