Газификация садоводств может начаться в этом году

В 2024 году планируется проведение социальной газификации садовых товариществ в России. Эту информацию «Российской газете» сообщили в Союзе садоводов страны.

Программа газификации начала действовать в Российской Федерации с 2021 года, позволяя бесплатно провести газ к границам земельных участков. Но до сих пор она охватывала в основном участки, выделенные под индивидуальное строительство жилья. Дачникам было сложно воспользоваться этой программой. Но ситуация меняется.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в ближайшем месяце будет готов нормативно-правовой акт о газификации садовых товариществ. По оценкам министерства энергетики, в рамках программы социальной газификации возможно подключить к газу около 1,5 миллиона домов в садовых товариществах.

В Московской области цены на газификацию варьируются от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, включая оборудование. Стоимость работ по прокладке газа на участке зависит от предпочтений и оборудования жителей: кто-то может выбрать котел за 15 тысяч рублей, а кто-то предпочтет котел за 60 тысяч рублей. Для льготных категорий жителей Подмосковья предусмотрены бесплатные работы на участке и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей, например, для многодетных семей.

Ранее власти сообщили, что дома участников СВО подключат к газу в приоритетном порядке.