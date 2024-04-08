Медиаперсоны осваивают продуктовый бизнес

После того, как ретейлеры прекратили сотрудничество с продукцией Easy Peasy от блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой из-за скандальной вечеринки, ее бизнес-партнеры — бывшие менеджеры Danone и «Дикси» — переключились на других медийных личностей. По информации издания «Ъ», они начали выпускать чипсы с участием актеров из сериала «Слово пацана» и готовят совместные проекты с блогером Яном Топлесом и продюсером Яной Рудковской.

Известные личности все чаще представляют товары под своими собственными брендами, однако, по мнению экспертов, немногим удается удержаться на рынке на длительный срок.

По данным «Ъ», в сетях магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» (входящих в X5 Group) появились чипсы под названием «Эу, пацан» с участием актеров из сериала «Слово пацана» Леона Кемстача и Рузиля Минекаева. Производством продукции занимается компания ООО «Эу, пацан», в которой доли владения имеют различные лица, включая Рузиля Минекаева, Лауру Кемстач и других.

Чипсы «Эу, пацан» производятся на тех же заводах, что и Easy Peasy, включая фабрику «Московский картофель». Представитель Рузиля Минекаева сообщил, что планируется выпускать только чипсы под этим брендом, продажи начались в конце 2023 года. Кроме того, Виталиус Паулюс и Алексей Клочков могут запустить проект с блогером Яном Топлесом. В 2024 году было создано ООО «Друг Фифи», специализирующееся на производстве сухарей и печенья. Представитель блогера отказался комментировать.

В магазинах «Перекресток» наблюдается увеличение предложений о сотрудничестве с блогерами и актерами в категории «чипсы и снеки». В то время как в «Магните» говорят, что ключевым проектом для сети остается партнерство с блогером Владом Бумагой. Но не только продукты питания становятся объектом внимания. Продюсер Яна Рудковская вместе с бывшими менеджерами основала компанию для выпуска косметических продуктов под брендом Code de Beaute. Запуск запланирован на конец 2024 года.

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