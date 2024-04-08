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Аналитик рассказала о появлении новых вкладов «не для всех»

Аналитик Солдатенкова: вклады для жилищного накопления помогут с первым взносом

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Максим Блинов/РИА Новости

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала о плюсах и минусах предложения Государственной думы Российской Федерации о создании вкладов на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнула, что подобный финансовый продукт сможет решить проблему с первым взносом по ипотеке. Она отметила, что сегодня он составляет порядка 20-30% из-за банковского ужесточения. Также вклад сможет повысить уверенность граждан в том, что они получат ипотеку.

Солдатенкова подчеркнула, что предложение о создании подобных вкладов необходимо доработать, ведь к ним могут не проявить массовый интерес. По ее мнению, ставка должна быть выше средней по другим продуктам, ведь это долгосрочные деньги для банков.

До этого стало известно, что цены на жилье в новостройках за период с января 2021 года по февраль 2024-го в среднем по России выросли на 61% при инфляции в 32%.

Однокомнатные квартиры подорожали сильнее. За период цены на них подскочили на 65%. Рост цен на «трешку», напротив, оказался более умеренным и составил всего 54%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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