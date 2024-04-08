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Стало известно, какие ПИФы принесли наибольший доход в первом квартале 2024 года

«Ъ» назвал ПИФы, которые принесли наибольший доход в первом квартале 2024 года

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Shutterstock

Практически все крупные розничные паевые фонды (ПИФы) продемонстрировали рост стоимости пая в первом квартале. Как пишет издание «Коммерсантъ», особенно хорошо себя показали фонды, сфокусированные на высокотехнологичных российских компаниях, а также ПИФы драгметаллов, чьи паи выросли благодаря увеличению долларовой цены благородных металлов и ослаблению рубля.

За квартал индекс корпоративных облигаций Московской биржи вырос на 1,4%, в то время как индекс государственных облигаций снизился на 2,5%. Это может быть связано с сохранением высокой ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ РФ) и жесткой риторикой.

Отмечается, что из-за более длительного срока до погашения у ОФЗ (облигаций федерального займа) по сравнению с корпоративными облигациями негативное воздействие на цены проявилось в большей степени именно на них.

Корпоративные облигации имели широкие кредитные спреды, что предотвращало рост доходности таких инструментов и, следовательно, цены на них не падали.

Эти факторы указывают на сложную динамику на рынке облигаций и влияние различных факторов на их стоимость и доходность, говорится в материале издания.

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