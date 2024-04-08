Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

«Известия»: россияне смогут отказаться от бумажного варианта платежек за ЖКУ

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю Россию — граждане смогут отказаться от бумажного варианта. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление. Законопроект подготовили депутаты «Единой России» от Краснодарского края. Документ поддержала комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ, пишет газета «Известия».

Как говорится в заключении комиссии, которое есть в распоряжении издания, законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капитальный ремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме.

В документе сказано, что проблема несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет, будет решена благодаря законопроекту. Также реализация инициативы позволит экономить бюджетные средства регионов.

До этого заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова сообщила, что в России в платежке за ЖКХ может появиться графа с газоанализаторами.

Ранее эксперт рассказал, как семьи могут сэкономить на оплате ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами