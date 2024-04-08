Экономист заявил, что налоговая реформа не поможет в борьбе с неравенством

При введении в России прогрессивной шкалы налогообложения (предполагает несколько ставок налога на доходы физических лиц, помимо основной в 13% и 15% с дохода от 5 млн рублей. — «Газета.Ru») богатые регионы станут только богаче, а бедные — беднее. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Насколько введение прогрессивной шкалы будет полезно бюджету? Это сложный вопрос. С одной стороны, известно, что доля НДФЛ в консолидированном бюджете России (включающем федеральный, региональный, местный) составляет 10%. При этом однозначно говорить о прямой зависимости «X человек будут платить налог по увеличенной ставке, значит, в бюджет поступит на Y рублей больше» нельзя», — отметил экономист.

Он пояснил, что НДФЛ идет в региональный бюджет. При введении прогрессивной шкалы российские регионы с высокими зарплатами будут получать больше, а регионы с невысоким доходом жителей, наоборот, в сборах потеряют, уточнил Зайнуллин.

«Любопытный факт: сторонники введения прогрессивного налогообложения в России часто говорят, что эта мера поможет избежать социального расслоения: богатые платят больше, бедные меньше, в итоге все более-менее равны. Правда в том, что прогрессивная шкала как инструмент в этом направлении точно не работает. ЮАР (страна, которая регулярно возглавляет мировые рейтинги расслоения общества) использует именно прогрессивную шкалу налогообложения», — подчеркнул экономист.

Но, по его словам, в мире прогрессивная шкала скорее правило, чем исключение, и этот принцип действует во всех странах большой двадцатки, кроме России. Плоская шкала и невысокие налоговые ставки характерны для развивающихся стран, а более развитые государства постепенно переходят к прогрессивному налогу.

В странах Западной Европы максимальная ставка подоходного налога составляет от 45% до 55%, а в США — до 37%. При этом нет какого-то общего правила построения этой системы: каждое государство использует свою формулу для расчета налога. Многие страны вводят у себя необлагаемый налогом минимальный доход. То есть если гражданин получил меньше этой суммы, он будет освобожден от уплаты налога.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.