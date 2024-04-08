Россиянам назвали минусы самозанятости

Самозанятость удобна россиянам, которые сами оказывают услуги и получают не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для них составляет 4% с полученного дохода, кроме того, им не нужно сдавать налоговую отчетность по форме 3-НДФЛ. Но у такого налогового режима есть три минуса, рассказала «Газете.Ru» эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Первый минус — период работы в качестве самозанятого не позволяет формировать страховой стаж для будущей пенсии и пенсионные баллы.

«Если самозанятость — единственный источник дохода (нет трудовых отношений по договорам ГПХ. — «Газета.Ru»), формировать будущую страховую пенсию придется самостоятельно. Самозанятый может вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать взносы за себя», — пояснила Дайнеко.

Второй минус — у самозанятого нет возможности получить выплаты по больничному листу. Третий — самозанятый не имеет прав на получение большинства налоговых вычетов.

«Это происходит потому, что самозанятый не обременен обязательными взносами по пенсионному и социальному страхованию, не платит НДФЛ 13%. Добровольно уплачивать взносы по социальному страхованию может только ИП», — пояснила Дайнеко.

По словам эксперта, работа по договору гражданско-правового характера (не в качестве самозанятого) с ИП или компанией в качестве заказчика может быть выгоднее россиянам, чем самозанятость. Придется «терять» с доходов 13% НДФЛ, но заказчик-работодатель в этом случае «берет» на себя соцвзносы, подчеркнула Дайнеко. То есть работа по договору ГПХ позволит зарабатывать стаж и пенсионные баллы, даст право на оплату больничных. Однако договор ГПХ в большинстве случаев — это разовая задача от заказчика (например, выполнить ремонт с офисе, создать сайт компании), заключила эксперт.

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