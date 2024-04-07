На выставке «Россия» в павильоне Сбера отметили юбилей рунета

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне Сбера на ВДНХ прошли мероприятия, посвященные развитию Рунета и электронных сервисов банка. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

В рамках мероприятия в лектории выступили руководители Сбера и эксперты, которые рассказали об основных трендах на рынке. Так, управляющий директор, начальник управления по разработке маркетинговых продуктов Сбербанка Алексей Авдей рассказал об этапах развития интернета в России, а также о том, как искусственный интеллект улучшил качество поиска, научился распознавать звук и сделал возможным появление голосовых помощников.

В свою очередь, исполнительный директор, начальник Центра операционной поддержки и контроля качества Сбербанка Анастасия Зубова раскрыла тему кибермошеничества, которое возникло с развитием интернет-технологий. В частности, она рассказала о самых популярных видах интернет-мошенничества и дала рекомендации, как защититься от них.

Исполнительный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Екатерина Демкина и главный аналитик РАЭК Мария Сайкина рассказали о хрониках, людях, цифрах и главных событиях 30-летия рунета. По их словам, на сегодняшний день интернет стал огромной частью всей российской экономики, в которой отечественный компании создают и развивают сервисы и продукты мирового уровня.

Также для посетителей павильона провели викторину, посвященную интернет-сервисам и технологиям Сбера.

Напомним, 7 апреля Российский интернет празднует свое 30-летие — именно в этот день, в 1994 году появился домен .RU. За это время отечественный рынок стремительно вырос: по данным исследования СберМаркетинга, на сегодняшний день 83% россиян старше 12 лет хотя бы раз в месяц используют всемирную Сеть, а сайт Cбера входит в шестерку крупнейших площадок Рунета по ежемесячному охвату.