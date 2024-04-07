Инвестбанки США требуют от Франции реформы трудового законодательства

Американские инвестбанки предупреждают, что их дальнейший наем персонала во Франции может быть затруднен из-за законодательства, которое устанавливает высокие компенсации за увольнение высокооплачиваемых трейдеров. Об этом пишет издание Financial Times.

Этот ключевой пункт был исключен из реформ, задуманных для повышения привлекательности Парижа как финансового центра, уточняет издание.

Париж стал главным претендентом среди европейских городов, борющихся за статус ведущего финансового центра Европы после Brexit. Предполагалось, что ограничение выходных пособий станет частью «законопроекта об инвестиционной привлекательности», который обсуждался в французском парламенте на этой неделе. Но пока он не включен, так как правительство Франции и законодатели ищут юридические способы его реализации в рамках жестких трудовых законов страны.

Американские инвестбанки, такие как JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs и Bank of America, которые наняли или перевели сотни сотрудников в Париж с тех пор, как Великобритания вышла из ЕС, активно лоббировали эти изменения в последние месяцы, хотя и французские банки также выиграли бы от них.

«Мы бы по-настоящему задумались об увеличении найма, только если бы трудовое законодательство Франции действительно адаптировалось к таким циклическим видам деятельности», — сказал один из руководителей американского банка в Париже.

Выходные пособия для трейдеров, зарабатывающих более €1 млн в год в Париже, могут превышать в 5 раз выплаты в Лондоне, хотя разница между Францией и остальной Европой не так велика.

«Это в основном инициатива американских инвестиционных банков, и они видят это как вопрос Париж-Лондон», — пояснил глава организации Paris Europlace Жан-Шарль Симон.

Даже с существующим более широким ограничением на выходные пособия, введенным президентом Эммануэлем Макроном, «когда это применяется к людям с семизначными зарплатами, это создает значительные суммы», — добавил Симон.

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