Объем экономики рунета с 2019 года вырос в 3,5 раза, до 16,4 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках Дня Рунета на ВДНХ, передает ТАСС.

«С 2019 года объем экономики рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона рублей», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что 84% россиян проводят в интернете более трех часов в день, а примерно для половины из них пользование интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь.

По словам вице-премьера, в 2023 году на портале госуслуг было оказано более 340 млн услуг, а ежедневная аудитория пользователей составила 11 млн человек.

В конце ноябре 2023 года аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд выразил мнение, что несмотря на обширные санкции против РФ, Украина не смогла изменить ход конфликта в свою пользу. По словам аналитика, хотя санкции оказали временное влияние на российскую экономику, они не дали долгосрочных результатов в украинском конфликте.

До этого в отрасли опровергли массовый отъезд российских IT-специалистов за границу.

Ранее Мишустин рассказал о росте цифровой отрасли в России.