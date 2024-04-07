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Сбер реструктуризирует кредиты пострадавшим во время ЧС в Орске

Сбербанк окажет комплексную поддержку пострадавшим в Оренбургской области

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РИА Новости

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов и окажет комплексную помощь пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в банке планируют проводить индивидуальную работу с каждым отдельным клиентом.

«В рамках действующей программы Сбера по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов», — говорится в сообщении.

Кроме того, всем пострадавшим, которые являются клиентами банка, застрахованными в Сбер Страхование и Сбер Страхование Жизни, в приоритетном порядке будут выплачены все полагающиеся выплаты.

Как уточнили в Сбере, для поддержки эвакуированных из пострадавших районов банк развернет мобильные офисы в местах временного пребывания.

Также Сбер совместно с волонтерами собирается запустить пункты приема вещей для пострадавших на территории Оренбургской области, где люди смогут передать необходимые предметы, которые затем будут распределены с помощью банка.

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