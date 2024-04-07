Застройщики удержали рост цен на новостройки в России

Средняя стоимость новостроек на крупнейших региональных рынках России выросла в марте менее чем на 1%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитических компаний.

По прогнозам, такая сдержанная ценовая динамика сохранится и в ближайшем будущем, уточняет издание.

Согласно оценкам «ЦИАН.Аналитики», в марте средняя цена кв. м новостроек на 18 крупнейших региональных рынках страны составила ₽167,1 тыс., увеличившись за месяц на 0,6%. По данным «Этажей», в целом по России показатель снизился на 1,75%, до ₽128,4 тыс. за кв. м.

«Застройщикам удалось возобновить активный вывод на рынок нового предложения и продолжить медленно индексировать цены. Это связано с решением конфликтных вопросов с банками и постепенной адаптацией к высоким ипотечным ставкам», — рассказал руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Наиболее заметный рост цен за последний месяц зафиксирован в Омске и Краснодаре — на 2,2%, до ₽136,2 тыс. и ₽176,5 тыс. за кв. м соответственно. В то же время в Воронеже средняя стоимость квадратного метра упала на 1,8%, до ₽116,9 тыс.

До этого стало известно, что в России стало дороже снимать квартиру на долгий срок.

Ранее был назван уровень дохода для покупки новостроек в городах-миллионниках.