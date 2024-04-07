Почти половине французов не хватает денег для счастливой жизни

Французам в среднем не хватает €897 в месяц (₽90 тыс.), чтобы чувствовать себя финансово благополучными. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на исследование аналитиков Observatoire Société et Consommation (ObSoCo) по заказу онлайн-банка BforBank.

«Только 39% французов ощущают финансовое благополучие. Для них это прежде всего возможность удовлетворять базовые потребности (27%), отсутствие финансовых проблем (23%) и возможность позволить себе небольшие радости (18%)», — отметила заместитель гендиректора ObSoCo Агнес Крозе.

Потребность в дополнительных доходах тем выше, чем больше уже имеющийся доход семьи: от €751 (около ₽75 тыс.) для тех, кто получает от €1500 до €₽2000 тыс. в месяц, до €1369 (около ₽137 тыс.) для тех, чей доход превышает €6000.

«Финансовое благополучие напрямую связано с ощущением контроля над своей жизнью: стабильностью доходов, возможностью справляться с непредвиденными расходами, а не только с уровнем доходов», — пояснила Крозе.

Почти две трети опрошенных французов (66%) регулярно задумываются об деньгах, из них 20% — практически ежедневно. Чаще всего это молодые люди 18-24 лет (31%) и родители-одиночки (28%). При этом поделиться финансовыми переживаниями легче с супругом (89%), чем с родителями/детьми (68%), друзьями (55%) или коллегами (41%).

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