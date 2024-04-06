Стало известно, зачем россиянам недвижимость в Таиланде

Спрос россиян на недвижимость Таиланда растет. Жилье приобретают для зимовок и дополнительного дохода, рассказала «Газете.Ru» заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова.

«Таиланд хорошо знаком и любим россиянами многие годы. Недвижимость в этой стране — одна из самых доступных. Ее приобретают и для зимовок, и в качестве жилья для отпуска, и как инвестиционный объект под сдачу в аренду», — отметила эксперт.

По словам Гребенщиковой, доходность от аренды в Таиланде одна из самых высоких и составляет порядка 8-10% в год. По этой причине многие рассматривают приобретение недвижимости в этой стране как хороший способ диверсифицировать капитал и получать пассивный доход, пояснила собеседница «Газеты.Ru».

По итогам первого квартала 2024 года Таиланд стал самой популярной страной для покупки жилья среди россиян. На него пришлось свыше 17% спроса. В прошлом году лидером были ОАЭ. Российский турпоток в азиатскую страну за зиму вырос на 10%.

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