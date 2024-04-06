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Во Франции предложили закрыть дефицит бюджета за счет накоплений граждан

Французский депутат Руссо предложила закрыть дефицит бюджета средствами граждан

Депутат Законодательного собрания Франции Сандрин Руссо предложила закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. С такой инициативой она выступила в эфире местного телеканала, передает Telegram-канал 360tv.

При этом Руссо не уточнила, готова ли она вкладывать свои деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.

5 апреля депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье заявил, что государственные финансы находятся в катастрофическом положении, указав на рост государственного долга страны.

До этого портал Interia.pl писал, что дефицит госбюджета Польши в 2023 году превысил порог в 3% ВВП, установленный Евросоюзом.

В конце марта французский политик Марин Ле Пен высказала мнение, что правительство Франции собирается «обчистить карманы» граждан для сокращения дефицита бюджета в связи с неспособностью властей самим справиться с этой проблемой.

Ранее стало известно, какая страна Европы больше всего пострадала из-за кризиса в Красном море.

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