Во Франции предложили закрыть дефицит бюджета за счет накоплений граждан

Депутат Законодательного собрания Франции Сандрин Руссо предложила закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. С такой инициативой она выступила в эфире местного телеканала, передает Telegram-канал 360tv.

При этом Руссо не уточнила, готова ли она вкладывать свои деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.

5 апреля депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье заявил, что государственные финансы находятся в катастрофическом положении, указав на рост государственного долга страны.

До этого портал Interia.pl писал, что дефицит госбюджета Польши в 2023 году превысил порог в 3% ВВП, установленный Евросоюзом.

В конце марта французский политик Марин Ле Пен высказала мнение, что правительство Франции собирается «обчистить карманы» граждан для сокращения дефицита бюджета в связи с неспособностью властей самим справиться с этой проблемой.

Ранее стало известно, какая страна Европы больше всего пострадала из-за кризиса в Красном море.