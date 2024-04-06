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Крупные застройщики выразили интерес к частным домам

«Ъ»: строительство частных домов заинтересовало системных застройщиков

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Shutterstock

Строительство частных домов заинтересовало системных застройщиков — за прошедший год предложение на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выросло на 46%. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опросов.

Речь идет как о жилых домах в так называемых коттеджных поселках, так и в других формах. За 2023 год в Подмосковье предложение ИСЖ выросло на 46%, и в данный момент в регионе представлено 10,5 тыс. полноценных домов в качество лотов. В Ленинградской области — 2,1 тыс. домов.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отмечает, что рост предложения связан с интересом к загородному рынку жилья со стороны системных застройщиков. Его коллега, директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова объясняет, что рост спроса в 10% связан во многом с тем, что выход на рынок федеральных застройщиков сделало строительство частных домов более понятным для потребителя.

Однако существует и проблема для захода крупных застройщиков на этот рынок — например, в Подмосковье не действует сельская ипотека, которая предлагает ставку в 3%. Кроме того, в России слабо развита инфраструктура пригородов.

До этого Сбербанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку.

Ранее Сбер запустил льготную «зеленую» ипотеку на квартиры в новостройках.

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