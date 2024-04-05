В Росстате рассказали об оценке роста ВВП России в 2023 году

Рост ВВП России в 2023 году, по данным второй оценки Росстата, составил 3,6%. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что объем ВВП в текущих ценах составил 172,148 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России рост ВВП составил в 2023 году 3,6%, был вдвое выше среднего показателя у стран с развитой экономикой.

Он подчеркнул, что условия, в которых предприятиям пришлось работать в прошлом году, были «очень сложными», так как внешнее давление на Россию не ослабевает.

Мишустин обратил внимание, что санкции неизбежно бьют по экономике Запада. Иностранные производители объявили об уходе с российского рынка, но их места уже заняли бизнесмены из дружественных стран и отечественные компании.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.