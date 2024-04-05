Лучших предпринимателей страны наградили премией Сбера «Любимый малый бизнес»

В СберУниверситете состоялась торжественная церемония награждения 78 лучших предпринимателей России, сообщает пресс-служба Сбера. Всего на премию поступило порядка 13 тыс. заявок.

В рамках мероприятия топ-менеджеры банка и российского бизнеса рассказали о лауреатах премии и дали советы по развитию бизнеса.

Как подчеркнул зампред правления Сбера Анатолий Попов, банк занимается обслуживает большей частью предпринимателей России. По его словам, Сбер уделяет большое внимание молодым предпринимателям. При этом задачей банка, отметил он, является помощь им в становлении сначала средним, а в будущем и крупнейшим бизнесом страны.

«Ваш успех является одной из самых главных наших задач. И, конечно, надо начинать с самых-самых молодых. Почти половина предпринимателей, которые стартуют свой бизнес, моложе 35 лет — это уже, будем считать, молодые. А 15% моложе 25 лет — это уже самые смелые люди, которые буквально закончили высшее образование и бурно нырнули в воды бизнеса, и уже успешно добиваются результатов», — добавил Попов.

Отмечается, что банк вручил награды в таких номинациях, как «Гостиничное обслуживание», «Сфера красоты», «Ресторанное обслуживание», «Производство», «Розничная торговля», «Молодой предприниматель» и «Инновационный бизнес» для резидентов венчурной платформы SberUnity.

Победители были награждены бесплатным обслуживанием расчетного счета в течение пяти лет, беспроцентным эквайрингом на год, а также получили аккредитив за за один рубль в течение одного года и другие призы от Сбера и его партнеров.

В банке уточнили, что в число городов с самим большим количеством победителей вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара и Хабаровск.

Победители были выбраны с учетом выручки компании за год, процента клиентов, сделавших повторные покупки за последние полгода, публичных данных о рейтинге предприятия и количестве отзывов о нем в сервисе 2ГИС, а также других релевантных факторов.