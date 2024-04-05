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Инвестор предрек стабильный курс рубля на следующей неделе

Инвестор Сидоров: на следующей неделе курс рубля будет стабильным

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Shutterstock

На следующей неделе курс рубля будет стабильным. Такой прогноз в беседе с RT дал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, на российскую валюту по прежнему влияют высокая ключевая ставка Центробанка РФ и уровень инфляции.

Он также отметил, что на фоне новостей о приостановке экспорта нефти Мексикой и возможной эскалации на Ближнем Востоке можно наблюдать, как укрепляется рубль, а доллар и евро наоборот дешевеют.

«При этом ЦБ России продолжит продавать валюту из ФНБ, хотя и в значительно меньших ежедневных объемах, чем месяцем ранее. Поэтому, на мой взгляд, с большой долей вероятности в ближайшую неделю курс рубля будет стабильным», — спрогнозировал Сидоров.

Он предположил, что на следующей доллар будет колебаться на отметке в 91 рубль, курс евро составит 98-99 рублей, юань — 13 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская до этого сообщила «Газете.Ru», что средний курс доллара в 2024 году составит 91,9 рубля. По ее мнению, на сегодняшний день российская валюта сохраняет стабильность.

Ранее индекс МосБиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые за два года.

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