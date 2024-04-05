Финансист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Доллар будет стоить 92-93 рубля на следующей неделе, если существенно не изменятся геополитические и санкционные условия. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Нисходящая динамика рубля постепенно проявляется в рамках диапазона разнонаправленных движений, поскольку периодически курс обновляет локальные минимумы. Поэтому вероятна еще одна попытка выхода из этой консолидации вниз с ускорением нисходящей тенденции котировок рубля», — отметил эксперт.

По его словам, фундаментальные факторы по-прежнему выступают как минимум за сохранение баланса спроса на иностранную валюту и ее предложения в России. Вряд ли сокращение физического объема российского экспорта продолжится, тем более такими темпами, чтобы нивелировать внушительное подорожание поставляемого из страны сырья, уточнил финансист. А эффект от этой переоценки постепенно усиливается из-за существенного лага во времени, с которым повышение сырьевых цен увеличивает экспортную выручку и поступление инвалюты на внутренний рынок, заключил Бабин.

Рубль после негативного открытия быстро восстановился, но вскоре вновь стал активно дешеветь, переписав недельный минимум к большинству ключевых валют. В начале основной сессии рубль отыграл все потери к бивалютной корзине, но затем вернулся в небольшой минус. По данным Мосбиржи на 15:25 мск 5 апреля, доллар стоит 92,39 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов четверга, американская валюта подорожала на 15 копеек.

Ранее финансист назвала средний курс доллара на 2024 год.