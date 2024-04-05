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Правительство РФ увеличит финансирование льготной IT-ипотеки

Мишустин: кабмин РФ увеличит лимит финансирования IT-ипотеки на 200 млрд рублей

Кабинет министров РФ намерен увеличить объем средств, предназначенных для выдачи гражданам льготной IT-ипотеки. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров страны.

В пятницу, 5 апреля, Мишустин принял участие в заседании правительства. Одной из тем обсуждения стало содействие российским гражданам в решении их жилищных вопросов.

«Правительство увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей. Соответствующее постановление подготовлено», — сказал глава кабинета министров.

В заявлении уточняется, что благодаря этой мере лимит средств будет увеличен с 500 до 700 млрд рублей. Это позволит около 15 тыс. специалистов в сфере информационных технологий оформить кредиты по выгодной ставке на покупку жилья или земельного участка, подчеркнул Мишустин.

При этом в публикации уточняется, что подать заявку на IT-ипотеку могут граждане в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Ставка по такому виду займа составляет до 5% годовых, а максимальный размер кредита — от девяти до 18 млн рублей в зависимости от региона.

Ранее в Минцифры РФ рассказали о возвращении уехавших IT-специалистов из-за границы.

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