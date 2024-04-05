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Российская компания выиграла многомиллионный суд против Euroclear

«Ростсельмаш» выиграл суд против Euroclear на $20 млн

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Depositphotos

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Ростсельмаш» к Euroclear. С европейского депозитария взыскали $20,72 млн (около 1,9 млрд рублей по текущему курсу), следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

«Ростсельмаш» подал в суд на Euroclear в июле 2023 года. Производитель сельскохозяйственной техники стал первой нефинансовой компанией в России, которая инициировала иск в отношении депозитария.

Общая сумма исков в российских арбитражных судах к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream уже приблизилась к 700 млрд рублей.

В конце прошлого месяца стало известно о планах ВТБ взыскать с Euroclear порядка $38 млн в связи с блокировкой средств банка на счете финансовой организации.

Ранее аналитик объяснил, сможет ли Россия обанкротить Euroclear.

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