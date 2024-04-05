Российские кинотеатры до сих пор не восстановились после ухода Голливуда

Крупные российские киносети в 2023 году так и не смогли восстановиться после огромных убытков от массовых отмен голливудских премьер, несмотря на ускоренный выпуск отечественных фильмов и рост цен на билеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчетности участников рынка.

Выручка объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк», «Каро» и «Синема Стар» по итогам 12 месяцев выросла в среднем на 40%. Однако рост финансовых показателей носит скорее технический характер, отмечают эксперты.

Дело в том, что отраженные в отчетности «плюсы» сформировались в результате восстановления стоимости активов, которые обесценились в 2020–2022 годах на фоне ограничений в деятельности кинотеатров сначала из-за пандемии, а после — из-за дефицита премьер, пояснил гендиректор «Синема Парк» Алексей Васясин.

Помочь индустрии мог бы приход на рынок крупных зарубежных картин. В настоящий момент до показателей докризисного 2019 года российским кинотеатрам еще очень далеко, подытожили игроки рынка.

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