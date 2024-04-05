В России подорожал шиномонтаж

С 1 по 3 апреля 2024 года средний чек на услуги шиномонтажа в России составил 2330 рублей (стоимость комплекта шин для легкового авто), что на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 4% — уровня марта 2024-го. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Россияне пользовались услугами шиномонтажа в апреле 2024 года на 15% чаще, чем год назад.

В Москве услуги шиномонтажа за год подорожали на 10%, до 2870 рублей в среднем, москвичи в апреле 2024 года пользовались ими на 19% чаще, чем в апреле 2023-го. В Санкт-Петербурге замена резины прибавила в цене 10% за год, до 2520 рублей в среднем, число покупок выросло на 17%.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что быстрое изменение погодных условий на прошлой и текущей неделе в России вызвало сезонный всплеск замены зимней авторезины на летнюю.

«Это в свою очередь повлияло и на ценник. Однако средний чек по категории шиномонтажа выше в том числе из-за роста числа замен шин на больших колесных дисках, подходящих в основном кроссоверам. Так, чаще всего в начале сезона происходила замена резины с внутренним диаметром 16 - 18 дюймов, в то время как в прошлом году – диаметром 15 -17 дюймов», — уточнили эксперты.

Кроме того, большинство сервисов шиномонтажа — несетевые организации малого бизнеса, которые более зависимы от увеличения издержек, прежде всего на кадры, технику и «расходники», что также повысило стоимость услуг, добавили эксперты.

Услуги автомойки в России за год подорожали на 17%, до 1120 рублей в среднем (стоимость мойки легкового авто). Средний чек оказался на 3% выше уровня марта. Услугами автомоек владельцы машин пользовались на 12% чаще, чем в апреле 2023 года. В Москве помыть машину в апреле 2024 года стало на 12% дороже, чем год назад (1310 рублей в среднем), а в Санкт-Петербурге — на 11% (1190 рублей в среднем). Москвичи и жители Петербурга пользовались услугами автомоек на 8% и на 10% чаще, чем год назад, соответственно.

Сервис провел исследование в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, какие шины для летнего сезона остались в России после ухода иностранных брендов.