Назван топ-10 стран по поставкам одежды в Россию

Китай в 2023 году поставил в Россию одежды на $2,6 млрд, став лидером по объему экспорта по направлению в этом сегменте. Об этом пишет РИА Новости.

На втором месте оказалась Италия. Европейская страна в прошлом году поставила в РФ одежды на $602 млн. Следом идет Турция с $473 млн.

В топ-5 по объему экспорта одежды в Россию также вошли Бангладеш ($337 млн) и Германия ($317 млн). Отмечается, что данные по Бангладешу представлены за 2022–2023 финансовый год, более свежая информация отсутствует.

Десятку замыкают страны Восточной Европы и соседи России: Узбекистан за период поставил одежды на $239 млн, Армения — на $132 млн, Латвия — на $99 млн, Литва — на $92 млн, Польша — на $88 млн. В числе лидеров также могла оказаться Белоруссия, однако страна с 2022 года не раскрывает данные о своей торговле.

Также отмечается, что за последний год десять стран резко нарастили экспорт одежды в Россию. Речь идет о Казахстане (в 3,5 раза), Мьянме (в 3,2 раза), Румынии (в 1,9 раза), Хорватии и Армении (в 1,5 раза), Турции и Болгарии (в 1,4 раза), и Южной Корее (в 1,3 раза). Самый существенный рост экспорта продемонстрировали Марокко и Египет, поставки одежды из этих стран за год взлетели в 381 и 36 раз соответственно, однако объемы пока совсем небольшие.

До этого сообщалось, что на российский рынок готовится выйти новый бренд одежды из Южной Кореи. Первый магазин откроется в Москве уже этой весной.

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