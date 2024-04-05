Названа стоимость минимального набора для турпохода

Минимальный набор для турпохода по итогам марта 2024 года обойдется россиянам в среднем в 6726 рублей. Это на 2% больше показателя за март 2023 года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики включили в минимальный набор туристическую палатку, спальный мешок и туристический «набор для выживания» (комплект инструментов в компактном виде из ножа, спичек, крючков и др.). Больше всего за год подорожал «набор для выживания» (+6%, до 977 рублей в среднем). Стоимость спальных мешков практически не изменилась (+0,5%, до 2619 рублей в среднем). Туристическая палатка стала на 2% дороже, чем в 2023 году — 3130 рублей в среднем.

Аналитики ресурса отметили, что большая часть товаров для туризма и отдыха продается под отечественными брендами. Все чаще их приобретают в онлайн-магазинах (доля интернет-покупок — более 35%), где более жесткая конкуренция среди селлеров, много акций и спецпредложений, что позволяет среднему ценнику держаться на невысоком уровне, добавили эксперты.

В преддверии сезона турпоходов роста спроса на соответствующее снаряжение и инвентарь пока не фиксируется (показатели продаж год к году даже находятся в отрицательном диапазоне), уточнили аналитики. Это в том числе позитивно влияет на цены и создает более выгодные условия для желающих заранее подготовиться к летним активностям, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что в прошлом году россияне стали чаще интересоваться походами и рыбалкой.