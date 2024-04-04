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В правительстве России сообщили, когда классные руководители получат допвыплаты за март

Голикова: допвыплаты классным руководителям за март будут направлены в апреле

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявила, что дополнительные выплаты в 5 тыс. рублей классным руководителям за март будут направлены в апреле. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается дополнительных выплат 5 тыс. классным руководителям, <…> соответствующие решения тоже правительством приняты, и выплаты будут в апреле за март», — сказала она.

До этого депутат Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести для педагогов надбавку за общение с родителями учеников в мессенджерах и соцсетях.

Опрос показал, что большинство россиян помогают своим детям с домашними заданиями, которые задают в учебных учреждениях. Главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко рассказала «Газете.Ru», что, согласно санитарным правилам, объем домашних заданий должен быть таким, чтобы их можно было выполнить за 1,5 часа для начальной школы и за 3,5 часа для старшей.

Ранее в приморском поселке Зима Южная 30 родителей были вынуждены остаться ночевать в школе, чтобы успеть записать детей в первый класс.

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