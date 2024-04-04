Санкции затрудняют ремонт российских НПЗ

Российские нефтяные компании столкнулись с серьезными трудностями в ремонте нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за введенных Западом санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Когда в январе 2023 года на крупнейшем НПЗ Лукойла НОРСИ в Нижегородской области вышла из строя установка по производству бензина, выяснилось, что отремонтировать ее может только американская инжиниринговая компания UOP. Однако она покинула Россию после начала конфликта на Украине, пишет издание.

«Инженеры бросились искать запчасти, но ничего не смогли найти. Затем вся установка просто остановилась», — рассказал источник, близкий к компании.

В результате НОРСИ, четвертый по величине НПЗ в стране, вынужден был сократить производство бензина на 40%, говорят четыре собеседника агентства. Неясно, когда удастся восстановить работу установки из-за отсутствия в России необходимой экспертизы.

По словам минимум 10 отраслевых источников, ситуация на НОРСИ — пример проблем в российском нефтяном секторе, где некоторые компании не могут ремонтировать НПЗ, построенные при участии американских и европейских фирм. Положение усугубили украинские удары дронов, затронувшие как минимум 12 российских НПЗ.

До этого в Минэнерго назвали дату запуска поврежденных в результате обстрелов НПЗ.

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