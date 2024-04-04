Стало известно о росте заработка россиян

Почти треть россиян — 29% — сообщили о росте своих трудовых доходов за последние три месяца, следует из опроса Лаборатории полевых исследований ИНСАП Президентской академии. Результаты есть у «Газеты.Ru».

На снижение заработка на основной работе пожаловались 11% опрошенных. Остальные участники опроса не заметили каких-либо изменений в доходе.

Почти четверть опрошенных (24%) ожидает повышения трудовых доходов в ближайшей перспективе. При этом работать больше, чем обычно, планируют лишь 17% респондентов.

«Увеличение заработка чаще отмечают работники по найму – их доля составила 31%. Владельцы предприятий или ИП заметили рост дохода только в 20% случаев. Почти такая же доля ненаемных респондентов – 19% – столкнулась со снижением доходов», – заявил заведующий Лабораторией полевых исследований Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что за последние три месяца трудовые доходы россиян выросли на 12%.

Позитивные тенденции наблюдаются и в сфере трудоустройства. Респонденты стали чаще соглашаться с утверждением, что им «легко найти работу». В декабре 2023 года таковых было 33%, а в феврале 2024 года — уже 40%. Доля тех, кому «очень трудно» найти работу, напротив, стабильно снижается с 2020 года.

Параллельно наблюдается тенденция к снижению доли наемных работников с 85% в начале 2023 года до 81% в феврале 2024 года. Тенденция устойчива с 2020 года. Вариативность форм устройства на рынке труда растет, вместе с ней увеличивается и субъектность россиян на рынке труда, заключили исследователи.

Мониторинг проводился в феврале 2024 года. В исследовании приняли участие 1615 россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян ждут роста зарплат в 2024 году.