Доллар продолжает терять позиции в платежах SWIFT

Доля доллара США в международных расчетах через систему SWIFT по итогам февраля 2023 года упала до 46,56% — минимального уровня с июля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные самой платежной системы, проанализированные РИА Новости.

За месяц удельный вес американской валюты в платежах через SWIFT сократился на 0,08 процентного пункта. При этом доллар сохраняет статус самой востребованной мировой валюты для расчетов.

На втором месте идет евро, чья доля в феврале выросла на 0,23 п.п. до 23,25%. Вместе с тем с августа 2023 года показатель европейской валюты держится вблизи исторического минимума.

Заметно просела популярность китайского юаня — его доля потеряла 0,51 п.п., составив всего 4% — минимум за четыре месяца. Сократилась и доля британского фунта стерлингов — до 6,9% с 7,1% месяцем ранее.

Зато вырос удельный вес японской иены — на 0,17 п.п., до 3,73%. В топ-10 самых используемых валют для международных платежей также входят канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат.

В последние годы SWIFT, некогда монопольно обрабатывавшая почти все мировые межбанковские переводы, начала терять свои позиции. Это произошло после угроз отключить Россию от системы в 2014 году из-за событий на Украине.

В ответ стали создаваться альтернативные платежные системы: в России — Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Трансграничная межбанковская система платежей, также есть собственный аналог у Индии.

До этого стала известна самая прибыльная стратегия инвестиций в биткоин.

Ранее SWIFT сообщила о планах запустить новую цифровую валютную платформу.