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Один из ранних шедевров Тициана выставили на аукцион за £25 млн

Картину итальянского живописца Тициана выставили на торги в Лондоне за £25 млн

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Christie's

Картина «Отдых на пути в Египет», созданная итальянским живописцем Тицианом Вечеллио в 1512 году, выставлена на аукцион Christie's в Лондоне. Стоимость лота оценивается в £25 млн (примерно 2,9 млрд рублей). Об этом сообщила газета The Times.

Полотно будет представлено на торгах английского дома впервые почти за 150 лет. Christie's считает «Отдых на пути в Египет» ранним шедевром Тициана, поскольку работа была написана мастером в возрасте чуть более 20 лет.

Среди прежних владельцев картины — французский император Наполеон I Бонапарт, а также австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов, королева-консорт Саксонии Мария Терезия Австрийская.

В 1995 году полотно было похищено. Через семь лет его обнаружили в полиэтиленовом пакете без рамы на автобусной остановке в Лондоне.

На прошлой неделе с аукциона ушла дверь, на которой спаслась Роза из «Титаника» в одноименном фильме Джеймса Кэмерона.

Ранее Полу Маккартни вернули бас-гитару, похищенную у него полвека назад.

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