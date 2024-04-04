Стало известно, насколько вырос прожиточный минимум в России с 2020 года

Прожиточный минимум в России с 2020 года увеличился на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

«С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля. Это на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения», — подчеркнула спикер.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме заявил, что средняя зарплата в России превысила 70 тыс. рублей.

Ранее HeadHunter назвал «Газете.Ru» девять сфер с самыми высокими зарплатами для россиян в марте. На первом месте оказались строительные компании. С приличным отрывом следует ИТ-отрасль.

До этого россиянам объяснили, что можно сделать в случае нехватки стажа для пенсии.

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