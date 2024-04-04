Аналитики оценили доступность жилья в России

С 2021 года жилье в России стало менее доступным. К такому выводу пришли в RTVI.

В четвертом квартале 2021 года месячной зарплаты среднестатистического россиянина хватало почти на 0,7 кв. м жилья в новостройке и 0,8 кв. м во «вторичке». В начале 2022-го эти показатели сократились до 0,6 и 0,7 «квадрата» соответственно. За последние три года зарплаты в стране выросли на 59%, однако покупательная способность населения к концу 2023-го едва вернулась к уровню до СВО.

Самое доступное жилье в России сегодня в Ненецком автономном округе. Там на среднемесячную зарплату можно приобрести 1,24 кв. м недвижимости. Далее следуют Магаданская область (1,13 кв. м) и Ханты-Мансийский АО (1,07 кв. м).

Дороже всего «квадрат» жилья в Краснодарском крае, Татарстане и Москве. В этих регионах месячной зарплаты среднестатистического россиянина не хватит даже на полметра.

До этого аналитики отметили рост спроса среди россиян на турецкую недвижимость.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли интерес к «вторичке».