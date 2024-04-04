Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики оценили доступность жилья в России

RTVI: за последние три года жилье в России стало менее доступным

close
100%
Freepik.com

С 2021 года жилье в России стало менее доступным. К такому выводу пришли в RTVI.

В четвертом квартале 2021 года месячной зарплаты среднестатистического россиянина хватало почти на 0,7 кв. м жилья в новостройке и 0,8 кв. м во «вторичке». В начале 2022-го эти показатели сократились до 0,6 и 0,7 «квадрата» соответственно. За последние три года зарплаты в стране выросли на 59%, однако покупательная способность населения к концу 2023-го едва вернулась к уровню до СВО.

Самое доступное жилье в России сегодня в Ненецком автономном округе. Там на среднемесячную зарплату можно приобрести 1,24 кв. м недвижимости. Далее следуют Магаданская область (1,13 кв. м) и Ханты-Мансийский АО (1,07 кв. м).

Дороже всего «квадрат» жилья в Краснодарском крае, Татарстане и Москве. В этих регионах месячной зарплаты среднестатистического россиянина не хватит даже на полметра.

До этого аналитики отметили рост спроса среди россиян на турецкую недвижимость.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли интерес к «вторичке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами