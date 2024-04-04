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Полиция задержала главу букмекерской компании «Мелбет»

РБК сообщило о задержании главы букмекерской компании «Мелбет» Ляпустина

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БК «Мелбет»

Задержан глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин. Об этом сообщили источники РБК.

По данным агентства, его подозревают в мошенничестве, следствие уже ходатайствовало об аресте. Собеседники РБК назвали Ляпустина одним из ключевых персонажей на рынке букмекерских компаний.

Букмекер «Мелбет» в 2023 году занимал девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, составленном аналитической группой «РБК Исследования рынков», он титульный партнер ФНЛ (Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона).

В 2023 году выручка «Мелбета» составила 24,39 млрд рублей.

До этого в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали замначальника подразделения транспортной полиции по подозрению в получении взятки в крупном размере. Как сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород», полицейский за денежное вознаграждение обещал покровительство одной из фирм, а именно распределение в пользу компании госконтрактов на обслуживание и ремонт плавательных средств в рамках оборонного заказа. От директора коммерческой организации подозреваемый получил взятку в размере 192 тысячи рублей.

Ранее директора филиала «Россетей» в Дагестане арестовали на два месяца.

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