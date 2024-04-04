Спрос на командировки по России рекордно вырос

Спрос на командировки по России по итогам первого квартала вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Деловой туризм стабильно демонстрирует рост, причем если по результатам 2023 года он составил 12%, то этот год начался с рекордной динамики в 24%. Это свидетельствует об оживлении экономики, особенно в сфере ритейла, FMCG-сектора, а также нефтегазовой промышленности и энергетики», — отметила управляющий директор компании Юлия Липатова.

Чаще всего деловые путешественники летали эконом-классом. В марте перелет обходился в среднем в 13 200 рублей, что на 17% дороже, чем годом ранее. Доля бизнес-класса на внутренних рейсах составила 3%, примерно как и в прошлые годы. При этом средняя стоимость билета за год упала на 5%, до 74 тыс. рублей в одну сторону.

Самыми популярными городами среди бизнес-туристов были Москва и Санкт-Петербург. На них пришлось 27% и 10% всех перелетов деловых путешественников соответственно. Кроме того, значительно возросла востребованность авиабилетов в Сочи, по сравнению с прошлым годом рост составил 67%, а доля увеличилась до 5%.

В топ-10 городов России с высокой деловой активностью также вошли Екатеринбург (+17% к 2023-му), Казань (+15%), Красноярск (+34%), Новосибирск (+21%), Иркутск (+28%), Самара (+20%) и Уфа (+28%).

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