Экономист не исключил доллар по 90 рублей в апреле

Курс доллара в апреле не превысит 93,5 рублей, временами он может опускаться до 90 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«В апреле не ожидается изменения привычных параметров волатильности курса. Доллар, как и другие валюты, наверняка останется в узком диапазоне в течение месяца. Временно американец может даже слетать вниз поближе к 90 рублям — сырьевое ралли располагает. Нефть Brent по $90 за баррель, золото по $2300, газ дороже $300 поддержат курс рубля», — пояснил экономист.

По его словам, курс рубля по-прежнему поддерживают жесткая денежно-кредитная политика, снижающая спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, увеличивающие предложение валют на рынке. Эти два фактора будут актуальны и далее, заключил Зельцер.

По данным Мосбиржи на 11:45 мск 4 апреля, доллар стоит 92,36 рубля. Американская валюта подорожала на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника.

Ранее стало известно, когда прекратится господство доллара.