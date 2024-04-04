В России вкладчиков предупредили о скором изменении банковских условий

По прогнозам главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, ставки по краткосрочным депозитам могут начать снижаться в ближайшее время, однако пока есть возможность найти выгодные предложения на финансовом рынке. Об этом он заявил агентству «Прайм».

На текущий момент Банк России удерживает ключевую ставку на уровне 16%, но эксперты ожидают сигнала о возможном смягчении денежно-кредитной политики. Как только такой сигнал поступит, банки начнут предварительно снижать ставки по вкладам. «Зачем переплачивать, если скоро можно будет привлечь средства по более низким процентам», — подчеркнул Зварич.

Сейчас наиболее выгодными являются краткосрочные депозиты, но в рамках предложений банков на 3 и 6 месяцев все еще можно найти интересные варианты и воспользоваться ими, считает аналитик.

Массового повышения ставок не ожидается, за исключением случаев, когда банкам необходима срочная ликвидность или они стремятся уравновесить источники финансирования. Например, если у банка больше краткосрочных средств, он может увеличить ставки по вкладам на более длительный срок для обеспечения баланса, пояснил Зварич.

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