Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист Сакс раскритиковал идею конфискации замороженных активов РФ

Экономист Джеффри Сакс: инициаторы конфискации активов РФ не думают наперед

close
100%
Lev Radin/Shutterstock

Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию The Hill заявил, что инициаторы изъятия замороженных российских активов не задумываются о будущем и попросту занимаются импровизацией.

«Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют», — сказал он.

Сакс добавил, что у западных стран нет легальных оснований для конфискации активов. По его словам, подобное подорвет международную финансовую систему.

До этого еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что не наблюдает перспектив в решении вопроса в ЕС об использовании доходов с замороженных активов РФ за рубежом.

28 марта сообщалось, что Европейский союз решил не передавать Украине €5 млрд, полученные в качестве доходов от замороженных российских активов.

Ранее три страны решили отговорить ЕС от конфискации российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами