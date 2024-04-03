Экономист Сакс раскритиковал идею конфискации замороженных активов РФ

Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию The Hill заявил, что инициаторы изъятия замороженных российских активов не задумываются о будущем и попросту занимаются импровизацией.

«Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют», — сказал он.

Сакс добавил, что у западных стран нет легальных оснований для конфискации активов. По его словам, подобное подорвет международную финансовую систему.

До этого еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что не наблюдает перспектив в решении вопроса в ЕС об использовании доходов с замороженных активов РФ за рубежом.

28 марта сообщалось, что Европейский союз решил не передавать Украине €5 млрд, полученные в качестве доходов от замороженных российских активов.

Ранее три страны решили отговорить ЕС от конфискации российских активов.