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Билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM-карт

В Билайне объяснили, почему «серые» SIM-карты создают угрозу для общества

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Depositphotos

Билайн снял документальный фильм-расследование «Темная сторона телекома» о рынке «серых» SIM-карт, сообщили в пресс-службе оператора.

Проект рассказывает о скрытом мире неидентифицированных SIM-карт, которые зачастую используют мошенники для совершения финансовых преступлений.

В фильме показаны схемы махинаций, которые осуществляют с помощью неидентифицированных SIM-карт, а настоящие мошенники на условиях анонимности рассказывают о реальных финансовых преступлениях.

Также авторы подняли тему использования «серых» SIM-карт людьми, распространяющими в сети фейковую информацию.

Задача фильма — не только продемонстрировать опасность, которую представляют собой неидентифицированные SIM, но и пригласить коллег из телекома, банковской отрасли и государства к партнерству, заявили в билайне.

В компании подчеркнули, что принимают меры для идентификации и блокировки «серых» SIM, стремятся предотвратить их использование в преступных целях.

Генеральный директор билайна Александр Торбахов убежден, что проблема «серых» SIM рискует в ближайшем будущем перерасти в настоящую катастрофу, если и дальше игнорировать ее.

«Мошенники, которые пользуются этим инструментом, будут и дальше придумывать все новые и новые способы обмана, если мы вместе с коллегами единым фронтом не начнем с ними бороться», — заявил он.

Торбахов подчеркнул, что компания сделала акцент на продуктах для безопасности.

«Мы сделаем все для того чтобы защитить наших клиентов, но наши усилия не будут иметь смысла, если к нам не присоединятся другие операторы, государство и представители самых разных отраслей, который также сталкиваются с мошенничеством и дезинформацией», — заявил глава билайна.

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