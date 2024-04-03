Стоимость золота взлетела до нового рекорда

Цены на золото взлетели до нового исторического максимума $2315 за унцию на фоне ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система США готовится снизить процентные ставки позднее в этом году, несмотря на упорно высокую инфляцию. Об этом пишет Financial Times.

Драгоценный металл, считающийся «безопасным активом», подорожал на 15% с середины февраля. Рост котировок также подпитывали опасения обострения конфликта на Ближнем Востоке. После достижения пика золото несколько скорректировалось, торгуясь по $2324 за унцию на 0,25% выше предыдущего закрытия.

Двое представителей ФРС заявили во вторник, что три снижения базовой ставки в 2024 году были бы «разумным» шагом, несмотря на сильные показатели крупнейшей экономики мира и ускорение потребительских цен в феврале. Золото, не приносящее процентного дохода, выигрывает от падения реальных процентных ставок с поправкой на инфляцию.

«Ожидания снижения реальных ставок остаются важным драйвером бычьих настроений на рынке золота. Пока ФРС сохраняет «голубиную» риторику, сохраняется риск еще большего падения реальных ставок в случае неожиданного всплеска инфляции», — отметила аналитик UBS Джони Тевес.

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