Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоимость золота взлетела до нового рекорда

Стоимость золота превысила $2315 за унцию на ожиданиях снижения ставки ФРС

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

Цены на золото взлетели до нового исторического максимума $2315 за унцию на фоне ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система США готовится снизить процентные ставки позднее в этом году, несмотря на упорно высокую инфляцию. Об этом пишет Financial Times.

Драгоценный металл, считающийся «безопасным активом», подорожал на 15% с середины февраля. Рост котировок также подпитывали опасения обострения конфликта на Ближнем Востоке. После достижения пика золото несколько скорректировалось, торгуясь по $2324 за унцию на 0,25% выше предыдущего закрытия.

Двое представителей ФРС заявили во вторник, что три снижения базовой ставки в 2024 году были бы «разумным» шагом, несмотря на сильные показатели крупнейшей экономики мира и ускорение потребительских цен в феврале. Золото, не приносящее процентного дохода, выигрывает от падения реальных процентных ставок с поправкой на инфляцию.

«Ожидания снижения реальных ставок остаются важным драйвером бычьих настроений на рынке золота. Пока ФРС сохраняет «голубиную» риторику, сохраняется риск еще большего падения реальных ставок в случае неожиданного всплеска инфляции», — отметила аналитик UBS Джони Тевес.

До этого в России резко сократилось госфинансирование разведки золота.

Ранее ЦБ рассказал, сколько можно заработать на золоте за 20 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами