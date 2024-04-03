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Безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума

Росстат: безработица в РФ в феврале снизилась до исторического минимума в 2,8%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В феврале безработица в России обновила исторический минимум в 2,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в феврале безработными в России в возрасте старше 15 лет были 2,1 млн человек.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%», — говорится в сообщении.

Предыдущий исторический минимум уровня безработицы фиксировался в октябре 2023 года. Тогда она достигла 2,9%.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал экономические показатели России удовлетворительными. Он отметил рост промышленного производства в стране и назвал текущий уровень безработицы исторически низким.

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко говорила, что в случае потери работы можно оформить ежемесячное пособие по безработице.

Ранее эксперты зафиксировали негативный вклад человеческого капитала в ВВП РФ.

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