Россия не будет строить новых НПЗ

В России не планируется создание новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе в восточной части страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

«Строительство новых НПЗ у нас не предусмотрено в связи с тем, что у нас и так избыточные мощности, у нас масштабная программа реализуется по реконструкции, модернизации НПЗ», — заявил Новак.

Вице-премьер отметил, что для того, чтобы обеспечить спрос на топливо, в России уже хватает предприятий. Кроме того, Новак пояснил, что уже имеющиеся российские предприятия имеют потенциал увеличения переработки за счет задействования свободных мощностей.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжит сокращать добычу нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+.

По словам вице-премьера, к июню текущего года производство «черного золота» в стране снизится до 9 млн баррелей в сутки.

Ранее Европа закупилась российским газом.