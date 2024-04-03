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В России могут увеличить пошлины на импорт вина

Вице-премьер Абрамченко: пошлины на вино из стран НАТО могут поднять до 200%

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Правительство России рассмотрит на специальной подкомиссии инициативу о повышении до 200% ввозных пошлин на вина из стран НАТО. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных государств. Поэтому будем рассматривать данную инициативу в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию», — отметила она.

В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к властям с просьбой установить 200% ввозные пошлины на вина из стран НАТО, а также отменить льготный режим для импортного винного продукта из Грузии.

Кабмин уже повышал ввозные таможенные сборы на винную продукцию из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Эта мера вводилась с 1 августа 2023 года сначала до конца 2023-го, а затем ее действие было продлено на 2024 год.

До этого экономист предупредил о последствиях ввода высоких пошлин на вино из стран НАТО.

Ранее в России резко выросло производство вина.

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